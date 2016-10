Här kastar Carola kläderna - för världens barn

Carola Häggkvist tog till alla knep för att samla in pengar till välgörenhetskampanjen Världens barn när hon gästade P4 Extra under torsdagseftermiddagen. Artisten medverkade i programmet för att hjälpa till att samla in pengar till Radiohjälpens kampanj för utsatta barn.

Och hon bjöd på en nakenchock. Carola Häggkvist klädde av sig klänning och skor i direktsändning och skänkte dem till Radiohjälpens auktion.

– För att sympatisera med de barn som inte har skor eller kläder så ville jag auktionera ut nåt i den här intervjun med Lotta Bromé i dag, säger hon.

”Man ska ge det man tycker om”

Valet föll på en svart klänning.

– Jag tittade igenom min garderob i morse och hittade en klänning som jag hade på mig på Polarpriset som jag tycker om privat. Man ska ge det man tycker om och inte bara left overs, då tänkte jag att då får det bli den.

Hon fick dessutom programledaren Lotta Bromé att klä av sig och skänka sin skjorta. Sedan promenerade hon ut ur Radiohuset barfota och i bara underklänning och tog en pratstund med Nöjesbladet innan hon hoppade in i sin väntande taxi.

”Brukar inte vara såhär tunnklädd”

Varför är den här frågan så viktig för dig?

– För att barnen är vår framtid och för att barn är barn och inte ska behöva utsättas för all den nöd som de gör ut i världen. Vi måste göra någonting tillsammans, litet och stort. Och det kan få kosta, både tid och pengar. Vi får blöda lite.

Hur mycket fryser du nu?

– Det är kallt, men det är det för många barn också. Jag brukar inte vara såhär tunnklädd, framför allt inte nu när man är över 50. Men jag vill göra det här för dem. Förkylningen är ju redan igång nu till hösten när man har barn i skolan.

Radiohjälpens kampanj för Världen barn pågår mellan den 26 september och 7 oktober.