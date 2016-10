Kardashians tv-program stoppas efter rånet

Nu stoppas även inspelningarna av realityserien ”Keeping up with the Kardashians” på obestämd tid, skriver Variety .

Kim Kardashian och hennes närmaste familj har fortfarande inte uttalat sig om det brutala rånet i Paris i måndags. Enligt TMZ klandrar realityprofilen sig själv för händelsen och har bestämt sig för att ta en månadslång paus från sociala medier.

Det otäcka rånet kan också påverka hennes populära tv-program ”Keeping up with the Kardashians”.

Enligt Variety har inspelningarna av showen stoppats på obestämd tid. Anledningen är att Kim Kardashian vill hålla sig borta från rampljuset och istället ägna all tid åt sin familj.

”Kims välmående är vårt främsta fokus”

Hur länge pausen kommer att fortsätta är inte klart.

– Kims välmående är vårt främsta fokus just nu. Inget beslut har tagits angående när produktionen kommer återupptas, säger en talesperson för tv-kanalen E!.

Samtidigt rapporterar People om motstridiga uppgifter. Källor till tidningen uppger att inspelningarna fortsatte efter rånet och under dagarna som följde, men då utan Kim.

– Kims familj filmade den här veckan. Kim gjorde det inte och hon är inte redo att filma. Inspelningarna har stoppats och kommer inte att återupptas förrän hon är redo. Det är ingen stress för henne att fortsätta filma. Alla förstår, säger en källa.

Har premiär 23 oktober

”Keeping up with the Kardashians” har sänts sedan 2007 och den sista delen av den tolfte säsongen ska ha premiär den 23 oktober. I dagsläget finns inga uppgifter om att premiärdatumet kommer att skjutas upp.

Det var tidigt i måndags morse som fem beväpnade män tog sig in i Kim Kardashians lyxboende i Paris och rånade henne på smycken för miljontals dollar.

Realitystjärnan ska ha bundits på toaletten och fått munnen förtejpad. Hon ska ha chockats svårt av händelsen.