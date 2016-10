Pengaregn över duons succépodd

Duons pod Alex & Sigges podcast drar in över en miljon kronor i månaden, uppger Resumé .

Totalt kommer podcasten, som är en av Sveriges mest populära, att dra in mellan 12 och 15 miljoner kronor under 2016. Det säger Hannah Widell, vd för medieföretaget Perfect Day som sköter försäljningen bakom succépodcasten, i en intervju med Resumé.

– Vi har sprängt en vall pengamässigt, säger hon.

Förra året drog Alex & Sigges podcast in drygt 200 000 kronor per avsnitt på sponsorer, vilket motsvarar cirka 10 miljon kronor under ett år.

Mediepersonligheten Alex Schulman och författaren Sigge Eklund startade podden 2012, och sedan dess har den ökat i lyssning för varje år. Förra veckans avsnitt hade 750 000 lyssningar.

Ska lägga ner podden

Alex Schulman har tidigare berättat att succépodden står för 80 procent av hans inkomst, men ville då inte nämna några exakta summor.

– Sigge blir så arg på mig om jag berättar, sa han till Nöjesguiden.

Men podden kommer inte att leva för alltid. I somras hintade Schulman om att framgångssagan börjar gå mot sitt slut.

– Vi har hållit på i fyra år, det finns inte så mycket kvar att berätta. Det blir svårare och svårare att göra den. Det tar längre och längre tid, och det är mindre och mindre lustfyllt. För att behålla vårt mod måste vi lägga ner snart, sa han.