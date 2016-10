Biebers nya look: Getskägg och peruk

October 7: Justin out and about in Amsterdam, Netherlands pic.twitter.com/YafZYb9EDG

Justin Bieber, 22, är i full färd med sin världsturné som går under namnet ”Purpose”. Han befinner sig just nu i Amsterdam. Under fredagen hade han en helt ny tillfällig look som han sportade på gatorna.

Iförd brun lockig peruk, lösskägg och glasögon sågs han dribbla och studsa en fotboll längs gatan. Han gick också in på ett café och handlade en dricka.

Avslöjad av änglavingar

I ett videoklipp på TMZ syns hur världsstjärnan sätter sig ner på fiket en stund innan han får sin dryck serverad.

Inga fans verkar lägga märke till stjärnans närvaro. Med vakterna tätt bakom sig log han medan han avnjöt sin nyinköpta dryck som han tog med sig.

Trots att Bieber skaffat sig både tillfällig frisyr och lösskägg så fanns det en sak som tydligt avslöjade den uppmärksamma om att det var Bieber som var ute och spatserade på gatorna i Amsterdam: De två änglavingarna stjärnan har tatuerade i nacken.

Körde motocross

Körde motocross

Även under Biebers Sverigebesök i september rörde han sig på stan. Han siktades vid upprepade tillfällen i centrala Stockholm. Dock utan förklädnad. Under sin vistelse i huvudstaden passade han också på att köra motocross och åka wakeboard mellan sina två Sverigespelningar.