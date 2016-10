Svenska sångaren attackerad – fick glasflaska i huvudet

Punkbandet Jävlaranammas sångare Tom Glasberg fick en flaska kastad i huvudet under spelningen i Göteborg och fick föras till sjukhus med ambulans.

Under det svenska punkbandet Jävlaranammas spelning i Göteborg under lördagkvällen kastade någon ur publiken en glasflaska mot scenen fyra låtar in i konserten. Flaskan träffade sångaren Tom Glasberg i huvudet vilket gjorde att han föll ihop på scen och tappade mikrofonen i golvet, rapporterar GöteborgsPosten.

– Vi fick skicka honom med ambulans till sjukhus där han ligger kvar. Han har fått sy ett antal stygn i pannan och fick en ganska grav hjärnskakning, säger Carl Krysell, basist i bandet, till Nöjesbladet.

Enligt Krysell fick Glasberg ledas av scenen. Konserten fick därefter avbrytas. För att stoppa blodet från huvudet användes en handduk.

– Den var vit från början, nu är den röd.

”Känns surt”

Krysell uppfattade stämningen på konserten som bra, fram till olyckan.

– Stämningen var jättebra. Det var surt att detta hände för att det kändes som att det var den bästa kvällen på länge. Vi hade plockat in gästartister som aldrig hann gå på scenen.

Vad är planen nu?

– Vi kommer att föra diskussioner under morgondagen om ett nytt datum för spelningen. Vi har inte bestämt något ännu, men det lutar åt att vi gör en ny spelning.

Enligt GöteborgsPosten rubricerar polisen händelsen som misshandel. I nuläget är ingen gripen.

– Man har kontrollerat några personer i närheten, säger Sanna Lagerqvist, vakthavande befäl hos polisen, till GöteborgsPosten.