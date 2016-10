Efter rånet: Kim vill ha 48 miljoner kronor

Realitystjärnan skickade in en ansökan till sitt försäkringsbolag fem dagar efter den dramatiska händelsen, skriver The Mirror .

Enligt TMZ rånades Kim Kardashian på 13 objekt till ett sammanlagt värde av 48, 5 miljoner kronor. Ett av dem var förlovningsringen från Kanye West som uppges vara värd hisnande 34,6 miljoner kronor.

Nu hoppas stjärnan på ersättning från försäkringsbolaget. Fem dagar efter rånet i Paris skickade hon in en ansökan om att få kompensation för ägodelar till ett värde av 48, 5 miljoner kronor.

LÄS OCKSÅ PLUS Klanen Kardashian for dummies–karta

Förlorar miljoner på sin tystnad

Samtidigt uppges Kim Kardashian förlora drygt 8, 6 miljoner kronor i månaden på sin tystnad på sociala medier. Realityprofilen har inte uppdaterat sina konton på varken Twitter eller Instagram sedan hon rånades.

Hon ska heller inte ha medverkat under de fortsatta inspelningarna av tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”.