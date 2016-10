Nu vill Daniel Craig fortsätta som Bond

I fjol sade Daniel Craig att han hellre skulle "skära handlederna av sig" än att spela James Bond en gång till. Men nu gör skådespelaren en kovändning, skriver The Independent.

Att spela Bond är världens bästa jobb, sade Daniel Craig till publiken under ett panelsamtal på The New Yorker festival nyligen.

– Om jag skulle sluta, skulle jag sakna det oerhört mycket. Jag älskar det här jobbet. Det ger mig en rejäl kick och om jag kan fortsätta att få en kick från det kommer jag att göra det.

Tonar ned uttalande

Tidigare har alla utgått från att fjolårets "Spectre" skulle vara den sista med Craig i 007:s agentkostym. Nu vill han tona ned sitt tidigare drastiska uttalande.

– Det där var dagen efter att inspelningarna var avslutade. Jag hade varit hemifrån ett år, sade han.

Och kanske finns det fler skäl till att Craig plötsligt älskar sitt jobb igen. Enligt The Independent har han blivit erbjuden nära 1,2 miljarder kronor för att stanna kvar för ytterligare två filmer.