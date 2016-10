Söker sina rötter i nya magishowen

”A magic world” heter före­ställningen som med premiär i kväll den 13 oktober spelas på Vasan i Stockholm i ett par månader och sedan turnerar runt Sve­rige.

– Den är mer nedtonad. Jag vill ha en nära upplevelse nu. Jag gjorde min eldshow 2014 i Sverige och har haft stora shower internationellt, säger Joe Labero.

Sedan fyra år tillbaka har han Singapore som bas och bor där med fru och dotter. 1963 föddes han i Alvesta som Lars Bengt Roland ­Johansson. LÄS OCKSÅ PLUS – Jag föll för hennes mystik och ”häxlook”

Allt större illusioner

– När jag var tolv år fick jag min första trollerilåda, säger Joe Labero. Sedan dess satsade jag på magin.

Han tog bokstäver från sina dopnamn och skapade artistnamnet och en karriär. Gjorde större och större illusioner.

1991 slog han igenom med ”A ­magic night” på Berns i Stockholm.

– Den kom rätt i tiden och resan då var fantastisk, ­säger Joe Labero. Jag gjorde produktioner med 25 dansare och fick efterföljare. Det är andra tider nu.

Är det svårt att skapa nya trick? Ofta är det varianter av äldre illusioner i nya kläder.

– Absolut. Det är svårt, ­säger Joe Labero. David Copperfield är ledande och duktig. Han har lyft ­magin på sitt sätt och tar showerna vidare. Criss Angel har varit framgångsrik de ­senaste åren.

”Funkar inte på film”

Är magiker konkurrenter eller hjälper ni var­andra?

– Alla framgångar är bra för vår bransch, ­säger Joe Labero. Vi är ­inte så många i den här världen. Criss Angel är en god vän. Copperfield träffar jag ­aldrig. Han är en superstar och förste magikern som blivit miljardär.

Det har kommit flera spelfilmer om magiker.

– Ja, men det funkar inte riktigt, säger Joe Labero. Det är dock bra med stora stjärnor i filmrollerna, det får vår bransch att se cool ut. Min 8-åriga dotter tyckte ”Now you see me 2” var fantastisk. Det var häftigt. LÄS OCKSÅ TV4 avslöjade Joe Laberos korttrick