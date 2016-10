Mia Skäringers brev till unga tjejer

I inlägget berättar skådespelaren Mia Skäringer, 40, att hon själv aldrig förstod sin storhet som ung tjej. Nu vill hon få andra kvinnor att inse att de duger som de är.

”Jag såg aldrig mig själv heller. Hur ska jag tvinga ditt medvetande. Från vilket håll ska jag hugga dina demoner när jag aldrig förmått att döda mina egna. Dotter av vår förbannade tid. Nakna lilla flicka överfallen av projektioner om hur hon skall vara”, skriver hon.

Mia Skäringer beskriver de många krav och utseendeideal som läggs på just kvinnor.

”Framträdande kindben. Nyckelben. Höftben. Fylliga bröst. Fylliga läppar. Fyllig rumpa. Fett på utvalda ställen. Och i övrigt smal. I övrigt glad. Duktig. Villig. Sexig. Oskuldsfull. Inte arg. Inte tjock eller hungrig”. LÄS OCKSÅ Skäringer nära sammanbrott

Uppmanar kvinnor att tro på sig själva

Skäringer uppmanar kvinnor att försöka slappna av att tro på sig själva.

”Låt inte någon tro att du suger. Squats. Låt inte någon tro att du inte duger. I bästa fall: 80 years on earth”. Less stress. No calories. Motionera and come clean by crying. Vad lägger jag ner min själ i?”, skriver hon.

I kommentarfältet på Facebook hyllas Mia Skäringer för inlägget. Flera användare skriver att de fick en ögonöppnare av hennes text.

”Otroligt träffsäker skildring av hur så många unga (och ounga) tjejer har det idag”, berättar en av dem.

I skrivande stund har inlägget nästan 3000 delningar. LÄS OCKSÅ Mia Skäringer är utmattad - ställer in inspelningen