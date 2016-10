Svensk stjärnkrögare stäms

Svenske stjärnkrögaren Marcus Samuelsson stäms av en kock som arbetat på hans restauranger Red Rooster och Streetbird i Harlem. Det rapporterar amerikanska sajten TMZ.

Mannen bakom stämningen heter Keith Grant och jobbade för Samuelsson under 2015. Grant påstår att han under det året ofta arbetade övertid, något han inte ska ha fått pengar för.

Drogs pengar för lunchrast

I stämningen hävdar även Grant att det rutinmässigt togs bort en 30 minuter lång lunchrast från hans instämplingskort, men han säger att han aldrig ens hade tid att gå på lunch. Keith Grant påstår också att flera andra på arbetsplatserna råkat ut för liknande behandling, men att de inte vågar säga något om det.

Svenske krögaren Marcus Samuelsson blev känd i restaurangvärlden när han var kökschef och delägare på Aquavit i New York. Han har vunnit flera kockpriser och har skrivit ett antal kokböcker.

TMZ har sökt Samuelsson för en kommentar.