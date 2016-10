Abba kan göra comeback - som hologram

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION OF THIS ARTICLE

Ända sedan Abbas senaste album har medlemmarna gång på gång tillbakavisat alla tankar på en återförening. Men nu kan Nöjesbladet avslöja att fans över hela världen ändå kan få se de svenska superstjärnorna på scenen igen.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet har Björn Ulvaeus, 71, och Benny Andersson, 69, i full gång med att sätta ihop en ny show med Abba på scenen – med bandmedlemmarna som hologram.

– Det är fortfarande i planeringsstadiet, säger en person med insyn.

Går igenom filmat material

Enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare håller Björn Ulvaeus och Benny Andersson som bäst på att gå igenom filmmaterial från Abbas två världsturnéer 1977 och 1979 för att undersöka möjligheten att omvandla materialet till en hologramshow på scenen. Samtidigt har man inlett kontakter med personer som skulle kunna arbeta med projektet.

För att skapa showen uppges de svenska musikskaparna ha teamat upp med den brittiska musikmogulen Simon Fuller, 56, mannen som skapade Spice girls och även ligger bakom omåttligt framgångsrika tv-koncepten ”Idol” och ”So you think you can dance”.

”Tekniken finns redan”

– Det är inget nytt koncept med hologram. Tekniken finns redan och har använts för att genomföra konserter med artister som Elvis Presley, Michael Jackson och Frank Sinatra, säger Nöjesbladets källa.

Trion, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Simon Fuller, fångades på bild bakom scenen på lyxhotellet Mandalay Bay i Las Vegas för en månad sen där de besökte Cirque de Soleil-showen ”Michael Jackson One” som använder specialeffekter tillsammans med dansare och akrobater i en hyllning till Jackson.

Var på studieresa

Bilden togs av Per Sundin som är vd för skivbolaget Universal Music Sweden. Han kalar Nöjesbladets uppgifter om en hologramshow med Abba för ”spekulationer”.

– Det finns diskussioner om allt möjligt. Abba är ett av våra viktigaste varumärken och artister genom tiderna. Vi åkte på en studieresa till Los Angeles för att träffa massor av spännande människor och se vad det finns för nånting. Det finns hur mycket som helst man kan göra, det är jättespännande och vi får se vad som händer men det finns inga planer idag, säger Per Sundin.

Benny Andersson och Björn Ulvaeus har via Abbas talesperson Görel Hanser avböjt att kommentera.