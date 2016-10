Bruce Springsteen öppnar för nya Sverigespelningar

– Vi hade verkligen några fantastiska shower i somras.

Så säger Bruce Springsteen, 67, om spelningarna i Göteborg i juni i år, till Expressen.

I självbiografin ”Born to run” berättar han för första gången om depressionerna. Under en presskonferens i London under måndagen säger han att livespelningarna hjälper mot nedstämdheten.

”Självmedicinering”

– Det är det fina med att vara ute på turné. Man tömmer sig så fullständigt att man inte orkar grubbla. Depressionerna behöver energi. Så funkar det för mig i alla fall.

Konserterna är som självmedicinering.

– Det är klart att det hjälper att man möter en publik som älskar en, samtidigt som man får stå på en scen och göra det man älskar.

Den nya skivan kan vara färdig, men Bruce Springsteen är inte helt säker ännu.

– Jag måste hem och kolla på det, se om det håller. Men jag har en bra känsla, säger han till Expressen.