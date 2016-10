Robbie Williams till Sverige

Men de fans som inte får se honom uppträda på MTG:s "I like radio"-scen kan pusta ut – Williams återvänder till Sverige redan nästa år.

Det har gått tre år sedan hans senaste album kom men snart är Robbie Williams tillbaka med ny musik. Den 4 november släpps "The heavy entertainment show", hans elfte soloalbum. Den första låten från skivan, "Party like a russian", kom i slutet av september och på fredag har nästa singel, "Love my life", premiär.

Kommer tillbaka nästa år

Inför torsdagens konsert, för en publik på 150 personer, avslöjar Williams att han kommer tillbaka till Sverige redan nästa år:

– Jag vet inte vilka datum som gäller, men det blir nästa år och jag ser fram emot det, säger han till TT.

Soloartist sedan 1997

Den brittiske sångaren var en del av pojkbandet Take That från starten 1990 och fem år framåt. Han återförenades med bandet 2010 men har främst verkat som soloartist sedan 1997, då hans första skiva under eget namn släpptes. Sedan dess har hans skivor sålt i över 70 miljoner exemplar och han har, med sina 17 statyetter, slagit rekord i antal vunna priser på Brit awards. Näst flest priser har gått till Coldplay, som har tagit hem nio stycken.

MTG-konserten visas på radiostationens hemsida samt på Viafree från den 26 oktober.