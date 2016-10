Fejkade sitt oscarstal

– Jag försökte se glad ut, men folk såg igenom mig. Det hände och det suger, säger skådespelerskan nu till The Guardian .

Anne Hathaway fick mycket kritik när hon höll sitt vinsttal för bästa kvinnliga biroll under Oscarsgalan 2013.

Hon hånades efter sitt Oscarstal 2013. Anledningen? Filmfansen tyckte inte att Anne Hathaways lycka verkade äkta när hon tog hem statyetten för sin roll i ”Les Misérables”. Nu bekräftar skådespelerskan att kritikerna hade helt rätt.

– Jag kände mig mycket obekväm. Jag tappade förståndet när jag spelade in den där filmen och jag hade inte återhämtat mig, säger hon till The Guardian. LÄS OCKSÅ PLUS Stjärnornas bittraste förlorar-ögonblick

Kravet blev för mycket

Hon säger att kravet på sprudlande glädje blev för mycket – eftersom hon inte kände sig lycklig. Rollen som den prostituerade Fantine i 1800-talets Frankrike var dessutom svår att skaka av sig.

– Det kändes fel att jag stod där i en klänning som kostade mer än många människor någonsin får se under sin livstid. Samtidigt som jag vann för en gestaltning där det handlade om en smärta som fortfarande är en stor del av vår upplevelse som människor.

”Det suger”

Hon medger att hon verkligen inte ville att sorgen skulle sippra igenom när hon stod där på scenen.

– Jag försökte se glad ut, men folk såg igenom mig. Det hände och det suger, säger hon till The Guardian.

