’Dead or alive’-sångaren död

Artisten dog i en massiv hjärtattack under söndagen.

”Dead or alive”-sångaren Pete Burns har dött.

I ett uttalande berättar representanter för Pete Burns att artisten gått bort.

”Det är med stor sorg vi måste meddela er om den tragiska nyheten att vår älskade Pete Burns plötsligt dog igår i en hjärtattack”, skriver representanterna enligt The Sun.

Vidare står det att Burns familj och vänner är förkrossade.

”Han var en sann visionär, en vacker och talangfull själ och han kommer vara saknad av alla som älskade och uppskattade det han gjorde”, fortsätter meddelandet.

Mest känd är Pete Burns som frontman i popgruppen Dead or alive som bland annat gjort superhiten ”You spin me round (Like a record)” från 1985.

Stilmässigt beskrivs han ofta som unik och med ett speciellt artisteri på scen.

I september syntes Pete Burns i ”Celebrity botched up bodies”. Där han berättade att han tappat räkningen på hur många gånger han plastikopererat sig.

– Det rör sig antagligen om 300 ingrepp. Jag hoppas att Gud inte känner igen mig när jag är 80 och kommer till himlen, sa han då enligt The Sun.

2006 var Burns en av deltagarna i ”Celebrity Big Brother”. Han slutade då på en femte plats men blev en av de mest minnesvärda och omtyckta deltagarna i programmets historia.

Pete Burns blev 57 år.