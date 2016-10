Här är Pete Burns sista tv-framträdande

Pete Burns gjorde sitt sista tv-framträdande bara veckor innan sin död. Artisten medverkade i den brittiska realityserien ”Celebrity Botched Up Bodies” där kända profiler berättar om sin plastikoperationer.

I programmet berättar Burns att han inte ångrar sina drygt 300 ingrepp, men att operationerna periodvis har gått hårt åt hans kropp. För två år sedan var han nära att tvingas amputera sina förstorade läppar, skriver The Mirror.

Läkare tvingades plocka delar av hans mage för att rekonstruera hans läppar och Burns var nära att dö. LÄS OCKSÅ Popstjärnan stämmer plastikkirurg

Fick blodproppar lungorna

– Jag fick blodproppar i benen, hjärtat och lungorna. Jag fick mörka fläckar på huden och jag trodde det var ärr. I nästa stund kom min chaufför in och då var jag medvetslös och andades inte, säger han i programmet.

Enligt läkare hade Burns bara två procents chans att överleva, men räddades.

– Människor kanske tycker att jag är den fulaste levande varelse de sett, men jag vill behålla det här utseendet, säger han.

Pete Burns dog av en hjärtattack i söndags, 57 år gammal. Han är mest känd som frontman i popgruppen Dead or alive som bland annat gjort superhiten ”You spin me round (Like a record)” från 1985. LÄS OCKSÅ Dead or alive-sångaren död