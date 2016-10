Bekräftat: Abba gör virtual reality-show

Abba-medlemmarna har, precis som Nöjesbladet kunde avslöja för över en vecka sen, jobbat tillsammans med Simon Fuller för att ta fram sitt nya digitala virtual reality-koncept ”Digital Abba”.

Simon Fuller är tv-producenten som ligger bakom shower som ”Idol” och ”So you think you can dance” och också mannen som skapade Spice Girls.

Virtual reality-Abba

Nu bekräftar skivbolaget Universal Nöjesbladets avslöjande om Abbas digitala comeback i ett pressmeddelande.

”Nästan 35 år efter sitt senaste offentliga framträdande förbereder sig Abbas medlemmar för att ge sina fans världen över vad miljoner av dem drömt om men trott varit omöjligt: En ny underhållningsupplevelse.” skriver skivbolaget.

Enligt pressmeddelandet ska man använda sig av det senaste inom virtual reality-teknologin för att ”möjliggöra för en ny generation fans att se, höra och känna Abba på ett sätt som tidigare varit omöjligt att föreställa sig.” NÖJESBLADET AVSLÖJAR Kan snart stå på scen igen – som hologram

Medlemmarna medverkar

Alla fyra av Abbas medlemmar uppges medverka i projektet för att säkerställa att man inte tummar på bandets ursprungliga vision.

– Vi inspireras av framtidens gränslösa möjligheter och älskar att vara del av att skapa något nytt och dramatiskt här. En tidsmaskin som fångar essensen av vilka vi var. Och är, säger Benny Andersson i pressmeddelandet.

Anni-Frid Lyngstad påminner om fansens ständiga önskan om en återförening.

– Våra fans över världen ber oss alltid att återförenas så jag hoppas att de tycker att den här nya Abba-skapelsen är lika spännande som jag tycker, säger hon i pressmeddelandet.

Mer detaljer om vad det nya projektet kommer innehålla lovar skivbolaget att gå ut med under 2017.

Nöjesbladets avslöjande om Abbas kommande samarbete med Simon Fuller spreds snabbt över världen förra veckan och återgavs av bland andra brittiska tidningarna The Sun och Daily Express och även av nyhetskanalen Sky News i Australien.