Phil Collins berättar – ville spela i The Who

I ett samtal med fans i New York uppger 65-åringen att han ville lämna gruppen för The Who.

– Jag var bara en billig slampa, säger han.

Phil Collins uppger också att han pratade med Pete Townshend i The Who och erbjöd honom att bli gruppens trummis. Men jobbet gick till slut till Kenny Jones.

Försökte få tillbaka sin fru

– Jag hade hoppat av Genesis för The Who. Och jag tror att jag hade gjort ett mycket bra jobb.

Megahiten ”In the air tonight” skrev han när han försökte få tillbaka sin första fru, Andrea Bertorelli.

– Jag såg mig aldrig som låtskrivare. I mitt fall krävdes det en skilsmässa för att sparka igång låtskrivandet.

