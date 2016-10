Cher lägger mikrofonen på hyllan

Hon känner att hennes röst fortfarande håller och att hon fortfarande kan ha sina scenkläder – men att det är "nu eller aldrig".

– Jag tittar i spegeln och ser den här gamla damen som tittar tillbaka på mig och vet inte hur hon hamnade där, säger Cher till sajten.

Ska sammanfatta karriären

Cher, som fyllde 70 år i våras, har tidigare berättat för nyhetsbyrån Reuters att turnén ska sammanfatta hela hennes karriär:

– Man försöker ta det viktigaste från varje decennium och destillera det till en berättelse om sig själv, och man gör det med filmklipp, musik, rörelser och kläder och försöker göra det så underhållande man kan, säger hon.

Cher har haft hits som "Believe" och "If I could turn back time". Hon släppte sin senaste skiva "Closer to the truth" 2013.