Snövit återuppstår i ny Disney-musikal

Senast ”Djungelboken”. Snart kommer ”Snövit”, skriver The Hollywood reporter.

Snövit dyker snart upp i ny tappning på vita duken.

Disneys första långfilm från 1937 kommer till liv igen, tack vare ”Girl on the train”-manusförfattaren Erin Cressida Wilson, skriver The Hollywood reporter.

Filmen, som blir en icke-animerad musikal, kommer att innehålla både gammal musik och nyskrivna låtar. Även historien i bröderna Grimms klassiker kommer att utvecklas, men detaljerna är ännu få och ett datum för premiären är inte officiellt.

Däremot väntar nya icke-animerade tappningar av både ”Skönheten och odjuret”, ”Mulan” och ”Lejonkungen”.