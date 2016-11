”Syrror” får en andra säsong

Sjukhusserien ”Syrror” har upprört tv-tittare. Trots det får den en ny säsong. Elin Kvist, exekutiv producent för serien, säger till Expressen att en andra säsong redan är inspelad.

– Vi spelade in 20 avsnitt på en gång så vi har en till säsong redan.

Den nya säsongen kommer att sändas våren 2017.

”Syrror” har dragit höga tittarsiffror och det första avsnittet sågs av över en miljon tittare. Samtidigt har kritiken haglat.

Serien har anmälts till granskningsnämnden för radio och tv för grova fel i delarna som avhandlar vård- och sjukhusdetaljer. Anmälaren poängterar bland annat att karaktärerna inte använder munskydd under operationer och att läkare gör sexuella anspelningar under ingrepp. LÄS OCKSÅ PLUS Höstens 15 hetaste tv-serier

Kritiseras av sjuksköterskor

Sjuksköterskor har stämt in i kritiken.

”Så extremt pinsamt för oss som vet vad arbetet innebär. Yrkesverksamma vrider sig i skämsplågor”, har en av dem skrivit på TV4:s Facebooksida.

”Syrror” bygger på den finska serien ”Syke” som skapats av Petja Peltomaa.

Peltomaa har svarat på kritiken i ett mejl till Nöjesbladet.

– Vi ville göra en så bra dramaserie som möjligt, ­inte dokumentera hur det är att jobba på ett sjukhus. I serien kommer flera ­personer med olika symptom till akutmottagningen, för att vi ville få deras ­berättelser så dramatiska som möjligt. På riktigt skulle de kanske inte hamna på akuten, skrev hon.

”Syrror” sänds på onsdagar klockan 21:00 i TV4. LÄS OCKSÅ Succé för nya serien trots hårda kritiken