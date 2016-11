’Hade inte mått bra av att vara barnlös’

I ”Tomas Andersson Wij pratar med” finns intervjuer gjorda under 25 år. Med musiker och skådespelare, men också Lars Norén, Tomas Alfredson, Lotta Lundgren och många andra. I förordet skriver författaren om sitt liv som journalist och musiker. Intervjun med Peter Stormare publicerades i Svenska Dagbladet 27 mars 1992.

Varför är den inte med i boken? Man blir nyfiken när man läser om Stormares ­reaktion.

– Jag övervägde det. Jag valde i huvudsak artiklar som kunde ha läsvärde i dag. Några för att de är roliga, kuriosa som Cardigans första intervju och den första Lisa Ekdahl gjorde, säger Tomas Andersson Wij, 44.

Hände det något mer med Stormare?

– Jag gick lite omvägar runt Dramaten ett tag. Jag tyckte han var en ganska skrämmande person då.

Men du förstod att intervjuer var din grej?

– Jag kände fort att jag tyckte att det var roligast. Alla har väl en sorts dröm att få käka middag med vissa personer och ­prata med dem. Få fråga vad som helst.

”Intervjuerna var livbojar”

Du fortsatte även när du senare kunde ­leva på musiken.

– Mer för inspiration än för försörj­ning. Tänk att få sitta en halv dag med Klas ­Östergren eller Bodil Malmsten. Jag ­använde intervjuerna som livbojar i en ­period när jag var full av frågor och förvirring. Det betydde skitmycket för mig att få träffa personer som jag respekterade.

Det påverkade dig?

– Ja, på ett personligt plan. Och så kunde jag fakturera. Men det inspirerade även ­låtar. Jag skrev hela refrängen till ”Blues från Sverige” när jag skrev ut intervjun med Roy Andersson.

Du blir som en biktfar för artisterna som du intervjuar.

– Ha ha, ha, jag tror alla journalister kan känna så ibland. Det beror på om det finns tillit. Mitt ess i rockärmen är att de inte ser mig som journalist.

De ser dig som ofarlig.

– Ja, jag kommer inte från fiendelägret.

Winnerbäcks intresse: parfym

I boken finns ett samtal där du avslöjar att Lars Winnerbäck har ett stort intresse för parfymer. Det var oväntat. Han gav sina musiker personliga parfymer efter en turné.

– Jag gjorde research. Många av hans ­musiker överlappar med mina. Jag hade ­exklusiva ingångar.

I tv-intervjun pratar ni om hur blyg ­Winnerbäck är. Var han svår att få med i ­programmet?

– Nej, inte alls. Det vara bara LeMarc som var svår. Honom tjatade jag på länge.

Ni pratar också om att vara varannan vecka-pappor.

– Allt man säger om barn låter klyschigt, men att bli pappa är det bästa som hänt mig. Jag vågar inte tänka på hur det skulle vara om jag levde rumlarliv kväll efter kväll och inte hade någon att ta hand om. Ta ­ansvar för. Hålla höjd, inte gå ner mig.

Har du varit nära att gå ner dig?

– Jag har aldrig varit rädd att fastna i alkohol och droger, men man kan gå ner sig på många sätt. Jag tror inte jag skulle ha mått så himla bra av att vara barnlös. För mig har det varit super. Att få uppleva villkorslös kärlek.

Nya boken är tillägnad din son.

– Om jag skulle få en skylt i huvudet i morgon och dra in årorna ... Om han då är nyfiken på vem jag var så finns det mycket av mig i boken. Inte bara förordet, mötena blir någon form av självbiografi.

”Finns saker jag skäms för”

Det var Bonniers förlag som föreslog böcker med sångtexter, intervjuer, noter.

– Jag sa ja i ett svagt ögonblick. Men när jag började skotta mig igenom materialet så var det rätt kul, fast det finns saker jag skäms för i texterna.

Vad då?

– Jag var 21 och hemma hos Ulf Lundell ... Jag kan skämmas för min naivitet.

Har du frågat Lundell om att vara med i ”Tomas Andersson spelar med”?

– Jag har inte ens försökt. Det kunde bli ett fantastiskt tvåtimmarsprogram.

Blir det en tredje säsong?

– Jag hoppas det. Det har varit fint gensvar från de musiker jag pratat med.

Med start 2012 gjorde Tomas Andersson Wij tre säsonger av ”Tomas Andersson Wij pratar med” på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. 30 olika gäster. Sex av de scenmötena finns med i boken.

Dina gäster fick ta med sig en låt som ­betydde mycket. Vilken skulle du ta?

– ”Always on my mind” med Elvis ­Presley. Den låg på den första skiva jag köpte. En kassett på Gulfmacken i Fruängen. Jag blev helt fixerad vid den låten. Det är fortfarande den perfekta popsången. Bob Dylans ”Every grain of sand” är en låt jag håller i handen när åskan går.

Vad tycker du om att Dylan får Nobel­priset?

– Jag har inget problem att se den ­sjungna litteraturen som litteratur. Om någon då ska ha priset är det han. En sak jag älskar med Dylan är att han inte alltid håller ­Nobelprisklass utan vågar vara banal och underbart enkel. Han har briljansen och litterär flyghöjd, men också väldigt enkla kärlekstexter. Han är inte en pretentiös ­artist.

Det finns de som tycker att du är en ­pretentiös artist.

– Att tycka att allvarlig är lika med ­pretentiös är att göra världen enormt ­liten. Pretentiös är när man inte har täckning för sina pretentioner, är tillgjord och tar sig vatten över huvudet. Det har jag säkert ­varit någon gång, men jag hoppas att helheten av mitt arbete inte upplevs så.

– Min erfarenhet av allvarliga artister är att de också är väldigt roliga. Det hänger ihop.

”Fått stämpeln kristen artist”

Andlighet, religion och barnatro ­återkommer i intervjuerna du gör.

–Jag har garvat lite åt att jag fått har stämpeln kristen artist. Jag som är en sån tvivlare och syndare. Men jag är guilty by ­association i ett land där trosfrågor fort­farande är tabu.

Du formades som ung i baptistkyrkan.

– Jag har frigjort mig från en starkt präglande uppväxt. En miljö där man tror att det pågår en kamp mellan Gud och Satan. För mig tog det en lång period att kunna sudda svarta tavlan för att få skriva min egen grej.

Din mest spelade låt på Spotify är din tolkning av ”Evighet”.

– Här har man skrivit över hundra ambitiösa ­låtar och så går man in tio minuter och gör en cover på Carola och får sin största hit. Kom inte och säg att Gud saknar humor. Det är fan roligt.