Fredrik Wikingsson: ”Man blir mörkrädd”

Under sommaren åkte Fredrik Wikingsson till USA tillsammans med sin parhäst Filip Hammar. Duon besökte Grundy i Virginia, det valdistrikt där Donald Trump har som mest stöd, för att spela in dokumentären ”I Trumpland med Filip & Fredrik”.

– Det var en ganska omvälvande resa för mig och Filip. Vi blev otippat nog förtjusta i många trumpväljare. Alla är människor, säger Fredrik Wikingsson till Nöjesbladet.

I dokumentären träffar Wikingsson och Hammar bland annat mannen Leon. Han har suttit i fängelse i 20 år och har en swastiska tatuerad på ena armen.

– Det här är alltså en man som 55 år gammal flyttar in på ett sunkigt motell där han ska dela rum med en kille han känner ytligt för ingen av dem får det att gå ihop. Han har hittat sin tröst, 'The Lord', 'The holy bible'. LÄS OCKSÅ Miljonregn över Kanal 5-profilen

”En katastrof”

Leon berättar att han tänker rösta på Donald Trump i valet och inte kan rösta på Hillary eftersom att han anser att det går emot bibeln att en kvinna ska styra landet.

– Det här hade jag liksom inte riktigt tänkt på. Att USA kunde vara så kristet. Man vet att det finns en kristen höger. Men att det kunde vara sådär. Han är ju inte ensam om att resonera så. Det är kanske en miljon amerikaner som röstar på Trump av just den anledningen. Och då blir man ju mörkrädd. Det är en katastrof men det är också en förklaringsmodell.

Blev du rörd under inspelningen?

– Ja, jag blev väldigt rörd. Vi blev väldigt tagna både Filip och jag. Man inser hur privilegierad man är. Alla vi svenskar är väl inte det men jag och Filip är sannerligen det.

”I Trumpland med Filip & Fredrik” sänds måndagen den 7 november klockan 21:00 på kanal 5. LÄS OCKSÅ Filip och Fredrik gör egen valvaka