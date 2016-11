Avslöjar: Fler artister är nu klara för Mello

2. The Fooo Conspiracy

2008 blev hon känd som ”Idol-Alice” när hon tog hem talangtävlingens andraplats. Nu gör Alice Svensson, 25, comeback i Melodifestivalen i vinter.

– Hon har ju inte synts så mycket sen ”Idol”, men nu ska hon vara med i Melodifestivalen nästa år, säger en källa med god insyn.

Robin Bengtsson återvänder

Nöjesbladet kan idag avslöja en rad artister som är klara för nästa års tävling. Bland annat Robin Bengtsson, 26, som blev slagen av Alice när de båda tävlade i ”idol” ihop och som i år gjorde succé med låten ”Constellation price” i Melodifestivalen.

Enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare är det flera av årets finalister som välkomnas tillbaka i tävlingen i vinter. Även Boris René, 25, och Ace Wilder, 34, uppges vara klara.

– Ace Wilder gör en låt skriven av Thomas G:son, säger en av Nöjesbladets källor. LÄS OCKSÅ PLUS Så mycket tjänar schlagerartisterna

Björkman viker plats åt Wiktoria

Samtidigt pågår fortfarande jakten på låtar till tävlingen. Enligt flera källor har schlagergeneralen Christer Björkman, 59, vikt två av de åtråvärda platserna i tävlingen åt Mariette Hansson, 33, och Wiktoria Johansson, 20. Båda uppges vara klara för tävlingen men fortfarande sakna tävlingslåtar.

– Mariette kommer inte ställa upp om hon inte hittar rätt låt, säger en källa nära Melodifestivalens redaktion. LÄS OCKSÅ Pojkbandet är klara för Melodifestivalen

”Idol” en plantskola

Att TV4:s ”Idol” blivit en plantskola för SVT:s Melodifestivalen har stått klart sedan många år. Enligt flera källor ska även Axel Schylström, 23, som kom fyra i talangtävlingen 2015, tävla i Melodifestivalen nästa år. Klar för tävlingen är också John Lundvik, 33, som framträdde i sommarens ”Allsång på Skansen”, men som tidigare mest verkat som låtskrivare och bland annat skrivit låtar åt Isac Elliot, Anton Ewald, Sanna Nielsen samt Agnes Carlssons och Björn Skifs bröllopsduett ”When you tell the world you're mine”.

Nöjesbladet har sedan tidigare kunnat berätta att SVT jagar Tommy Körberg till Melodifestivalen 2017. Körberg har sjungit in en rocklåt tillsammans med bandet Dead by April som Christer Björkman vill att han ska tävla med. Det är ännu osäkert om Tommy Kärberg kommer tacka ja.

SVT kommer att presentera alla artister vid en presskonferens i månadsskiftet november december. LÄS OCKSÅ Isa: Gick in i väggen efter Melodifestivalen