Kändisarna rasar på sociala medier

Först kommer USA&ger oss Bush,mannen som trodde att Afrika var ett land,&nu har vi Trump eller Hillary att välja på?Tack för den bajskorven — Gina غنى Dirawi (@anaginas) 9 november 2016

Nine eleven är ju förstås den 9e november i Europa. Och den 9e november 2016 lär vi minnas länge... tyvärr. #valvaka #trump — Malena Ernman (@Malena_Ernman) 9 november 2016

this is really happening. this is really what america voted for... my heart is breaking into a million pieces — Zara Larsson (@zaralarsson) 9 november 2016

Never in 15 years of living In this country have I ever felt afraid to look like I do. #immigrant — Kunal Nayyar (@kunalnayyar) 9 november 2016