Legendaren Leonard Cohen är död

– Han ägnade sig åt skrivande in i sista stund med sin unika humor, säger artistens son Adam Cohen.

Att den legendariske kanadensiske sångaren, låtskrivaren och poeten gått ur tiden bekräftas på hans officiella Facebook-sida av skivbolaget Sony Music.

"Det är med djup sorg vi berättar att den legendariske poeten, låtskrivaren och artisten Leonard Cohen har avlidit. Vi har förlorat en av musikvärldens mest vördade och produktiva visionärer. En minnesceremoni kommer att äga rum i Los Angeles vid en senare tidpunkt. Familjen önskar att få sörja i avskildhet."

Artistens son Adam Cohen kommenterar dödsfallet i ett uttalande till AP.

– Min far avled fridfullt i sitt hem i Los Angeles. Han ägnade sig åt skrivande in i sista stund med sin unika humor, säger han.

Leonard Cohen föddes den 21 september 1934 i Westmount, Quebec, i Kanada. Karriären sträcker sig över sex decennier. Han har sålt över 60 miljoner album världen över och publicerat flera diktsamlingar och romaner.

Hans senaste album, "You want it darker", släpptes i förra månaden och var det 14:e i ordningen. Det följde upp 2014 års "Popular problems".

Aftonbladets recensent Per Magnusson uppskattade skivan som "en förödande vacker lektion i livets förgänglighet från en av de allra största. En av de få vi fortfarande har kvar."

Första albumet kom 1967

Innan Leonard Cohen slog igenom som musiker fokuserade han på det skönlitterära författarskapet. Han debuterade som poet som 22-åring. Det första albumet, "Songs of Leonard Cohen", kom 1967 – efter att han haft svårt att försörja sig på sina romaner och diktsamlingar.

Leonard Cohen blev 2008 invald i The Rock and Roll Hall of Fame i USA.

Bland de största hitsen finns "Hallelujah" och "I'm your man" som kom på 1980-talet.

I en intervju med tidsskriften New Yorker pratade han nyligen om döden.

– Jag är redo att dö. Jag hoppas att det inte blir alltför obekvämt, sa han då, i oktober.

Leonard Cohen, som brottats med en rad hälsoproblem, var inte nostalgisk trots att han insåg att han inte hade långt kvar.

– När jag närmar mig slutet på livet har jag mindre och mindre intresse av att undersöka det som måste vara konstgjorda värderingar eller uppfattningar om värdet av någons liv eller arv.

– Jag var inte intresserad av det när jag var frisk och jag är än mindre intresserad av det nu.

"Jag är redo att dö"

Men under ett evenemang på det kanadensiska konsulatet i Los Angeles några dagar senare passade Leonard Cohen på att förklara sina uttalanden om döden närmare.

– Jag sa nyligen att jag är redo att dö. Jag tror att jag överdrev, sa han och tillade att han hoppas leva till 120 års ålder, enligt TT.

Sångaren och poeten hyllas nu av fans och kändisar världen över.