Leonard Cohen begravd i Montreal

Sångaren, låtskrivaren och poeten Leonard Cohen avled i måndags i Los Angeles, USA. Tre dagar senare begravdes han i Montreal, Kanada, i närvaro av familj och nära vänner.

”Hineni, hineni, my lord” (”här är jag gud” på hebreiska) och andra textrader från låten ”You want it darker” från hans senaste album, som kom i september, lästes upp i stället för bön under en traditionell judisk ceremoni. LÄS OCKSÅ PLUS ”Cohen såg att jag var heartbroken”

Fick sin önskan

Han begravdes senare vid den judiska kyrkogården Shaar Hashomayim vid sluttningarna av Mount Royal i hans födelsestad Montreal, bredvid sina föräldrar, mor- och farföräldrar och äldre släktingar i enlighet med vad han tidigare önskat.

Uppgifterna om hans död kom först efter det att begravningen skett, och sedan nyheten blev känd har Cohen hyllats av en hel värld. LÄS OCKSÅ Forsberg: 'Smärta och lite chock'