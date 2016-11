Artister gör serie om pojkband

Pojkbandsveteranerna Donnie Wahlberg och Nick Lachey har parat ihop sig med ”Entourage”-skaparen Doug Ellin för att göra en komediserie om medlemmarna i ett pojkband som återförenas 20 år efter sina glansdagar, skriver Variety. LÄS OCKSÅ PLUS Tonårshjälten slav under alkoholen

Inspirationen till serien, som har fått titeln ”Encore”, kommer från ett samtal Wahlberg och Lachey hade om hur stor skillnad det är på deras liv som vuxna föräldrar jämfört med när de var tonårsidoler.

Donnie Wahlberg, som för närvarande syns i polisserien "Blue bloods", var medlem i popgruppen New Kids on the Block som hade sin storhetstid i slutet på 1980-talet. Nick Lachey sjöng i gruppen 98 Degrees och medverkade i realityserien "Newlyweds" med sin dåvarande hustru Jessica Simpson.