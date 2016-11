”Två av dem skulle gärna få vara döda”

Känslorna kan ha att göra med att skilsmässorna kostat den 77-årige komikern och Monthy Pythonveteranen mer än en kvarts miljard kronor.

Inne på det fjärde äktenskapet kom hans förflutna på tal när pratshowvärden Conan O’Brien frågade hans komedipartner Eric Idle om nyckeln till ett långvarigt äktenskap.

– Jag har varit gift i 34 år. Med fyra olika fruar, sa John Cleese innan han refererade till sin andra hustru Barbara Threntham.

Hon avled 2013 i sviterna av leukemi.

– En av mina exfruar dog. Det var sorgligt för att det var fel person.

”Skulle bli rätt glad om en eller två av dem var döda”

Efter ett kort skratt frågade O’Brien om han kände ilska eller hat mot exfruarna Connie Booth och Alyce Cleese.

– Nej, men jag skulle bli rätt glad om en eller två av dem var döda. Däremot har jag inget emot dem som personer.

– Jag önskar dem döda på det minst smärtsamma sättet. Inte på ett utdraget sätt under flera år. Något snabbare – som ett träd som faller på dem. LÄS OCKSÅ Sågar svenska hotellvistelsen

Skilda sovrum

Medan Cleese skiljt sig gång på gång har Idle fått sin relation att hålla. Han och hans fru från Kalifornien, Tania Kosevic, har varit gifta i 40 år.

– Jag brukade säga att nyckeln till ett lyckligt äktenskap är skilda sovrum. Nu tycker jag att det är två skilda länder, sa Idle.

Det fick Cleese att skjuta in:

– Jag tror att nyckeln är att inte skaffa barn. Barn är orsaken till den mesta misären i världen.

Innan någon hann svara, fortsatte komikern som har två vuxna döttrar, Camilla och Cynthia:

– De kostar en förmögenhet, man oroar sig till döds och sen växer de upp och blir som deras mödrar. Katter är lösningen. Man kan mata dem två gånger per dag.

I dag är Cleese gift med Jennifer Wade. Hon är 32 år yngre än honom.

Tillsammans med Idle är komikern aktuell med tvåmanshowen ”Togheter again at last... For the first time”. LÄS OCKSÅ Komikern klagar på luften i Jönköping