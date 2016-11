Kändisdotterns debut en riktig dunderflopp

Skivan tog sig inte ens in på topp 200 i Storbritannien, skriver The Sun .

Så mycket sålde Pixie Geldofs debutalbum ”I'm yours” under sin första vecka.

Att vara kändisbarn hjälper inte alltid.

I förra veckan följde artisten och aktivisten Bob Geldofs dotter Pixie Geldof, 26, i sin pappas fotspår och släppte debutskivan ”I'm yours”. Det resulterade i totalfiasko. LÄS OCKSÅ ”Det är outhärdligt”

Sålde i 197 exemplar

På en vecka sålde albumet i 197 exemplar i Storbritannien och tog sig in ens in på topp 200. Totalt har den dragit in 18 000 kronor.

– Den summan räcker inte ens för att göra reklam för skivan på radio, säger en källa inom musikindustrin till The Sun.

Pixie Geldof firade lanseringen med en kändistät releasefest där bland andra Bob Geldof, Alexa Chung och Daisy Lowe närvarade. Hon har lagt ner sin tidigare modellkarriär för att satsa på musiken.