Luke Perrys stöd till sin stora tv-kärlek

– Hon är en väldigt stor del av seriens framgång, säger han enligt Us Magazine .

I helgen var det återträff för skådespelarna i ”Beverly Hills, 90210” på REWindCon i Illinois. Men cancersjuka Shannen Doherty, 45, var inte där. Då passade Luke Perry, 50, som spelade hennes pojkvän i serien, på att hylla henne.

– Hon har gått igenom mycket. Hon mår inte så bra just nu men ibland så blir hennes bidrag minimerade. Hon har kastats under bussen. Jag har blivit anklagad för att köra den. Men hon är en väldigt stor del av seriens framgång, säger han från scenen skriver Us Magazine och fortsätter:

– Hon lärde mig mycket. Jag är så glad att hon var min scenpartner.

”Brukade känna mig hotad”

Det är inte bara Luke Perry som ville hylla Shannen. Jennie Garth, 44, lade upp en bild på sin Instagram där hon stöttar sin före detta motskådespelare.

”Jag brukade känna mig hotad av din anda, nu beundrar jag den. Du har lärt mig mycket om att säga vad jag tycker och inte vara rädd för min egen styrka”, skriver hon till bilden.

Det var i februari 2015 som Shannen Doherty diagnostiserades med bröstcancer och hon har sedan dess tvingats operera bort ett bröst. Trots det spred sig cancern till lymfkörtlarna och i augusti i år berättade hon för Entertainment tonight att hon just nu behandlas med cellgifter för att bli frisk.