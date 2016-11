Grova påhoppen på Little Jinder - i direktsändningen

De grova påhoppen kom tidigt på tisdagsmorgonen när programledarna Ola Lustig, 38, Happy Jankell, 22, och Daniel Paris, 28, diskuterade årets säsong av TV4-programmet ”Så mycket bättre”.

Samtalet berörde Danny Saucedos, 30, och Little Jinders, 28, vänskap i programmet och om hur Dannys fästmö Molly Sandén, 24, antogs ha reagerat på denna. LÄS OCKSÅ Bryant bakom Little Jinders stora beslut

Hånade i direktsändning

Ola Lustig inledde samtalet:

– Vi måste prata om Danny Saucedos händer i Så mycket bättre. Det flirtas så hej vilt med Little Jinder. Hon sitter i hans knä han smeker hennes ben, hade jag varit Molly hade det känts som det var far from ok, sa han i direktsändning.

Daniel Paris reaktion på samtalsämnet innehöll påhoppen. I ett försök att försvara Dannys och Mollys förhållande sa han:

– Molly Sandén är så himla söt och fin och perfekt. Little Jinder är en sån där person som man kan få en könssjukdom av bara genom att stå bredvid henne. LÄS OCKSÅ Little Jinder åker ut på stor turné

Lyssnarna reagerade

Ola Lustig försökte balansera upp samtalet och bad Daniel Paris att lugna ner sig, men Paris fortsatte:

– Jag känner att jag får det. Jag får herpes av att titta på Little Jinder.

Samtalet, som gick direkt ut i etern, har också lagts upp som ett videoklipp på NRJ Swedens Youtubekanal. Där har klippet försetts med rubriken ”Mer om Danny Saucedo kladdande händer och smittar Little Jinder?”

Flera lyssnare har reagerat på de grova påhoppen i NRJ:s morgonprogram ”Vakna med NRJ”.

”Inte okej” skriver en person på programmets Facebooksida, medan en annan kommenterar:

”Snacka inte skit om Little Jinder. vad är det för nivå på den där jävla pajasen Daniel! Väx upp för fan!”. LÄS OCKSÅ Little Jinder: ”Jag ville bara åka hem”

Jinder: ”Jävla tönt”

Nöjesbladet når Little Jinder via sms:

– Jag vet inte vem det är men det låter som en jävla tönt, säger hon.

När Nöjesbladet når Daniel Paris efter direktsändningen är han ångerfull.

– Är det så att Jinder tog illa vid sig ber jag om ursäkt. Jag vet hur det känns att få riktigt hat mot sig från en mörk plats och från människor som hatar mig. Jag gillar hennes musik och ville skoja med rockstar-imagen som hon har, med glimten i ögat, säger han.