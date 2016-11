Tv-stjärna hittades blodig vid vägkanten

Efter ett casino-besök under lördagskvällen ska Jake Harris, mest känd från reality-serien ”Deadliest catch”, enligt polisuppgifter till Tmz ha hoppat in i en SUV. Men bilresan spårade ur och tv-stjärnan blev misshandlad och rånad innan han kastades ut från bilen. Polisen hittade honom sedan blodig vid vägkanten. LÄS OCKSÅ PLUS Dödsleken på havet – rider på valross

”Lämnade honom för att dö”

Jakes bror Josh Harris lade upp en video där han berättar om attacken.

– De slog honom, kastade av honom vid motorvägskanten och lämnade honom för att dö, säger Josh i videon.

Efter att polisen körde hem honom ska Jake Harris ha uppsökt sjukhus för en huvudskada. Polisen har i dagsläget ingen misstänkt för händelsen. LÄS OCKSÅ Tv-kaptenen dog – under mc-showen