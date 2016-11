Charlie Sheens exfru förd till psyket

Charlie Sheens exfru Brooke Mueller har åkt in och ut på rehab ­flera gånger.

Insatsen på onsdagen ­genomfördes efter att Muller de senaste dagarna uppträtt alltmer bisarrt.

Sent på tisdagskvällen kom hon in barfota på en bar i Salt Lake City. Med sig hade hon de sjuåriga tvillingarna hon fick under äktenskapet med tv-stjärnan.

I baren råkade hon i gräl med tvillingarnas barnflicka.

Tidigt på onsdagsmorgonen inledde polisen sökandet efter henne och sju­åringarna.

”Slog sina barn”

Då hade larmcentralen mottagit ett samtal där det enligt TMZ uppgavs att Mueller befann sig vid en biltvätt där hon ”slog sina barn”.

Till sajten sa ett ögonvittne att Mueller hade ”svingat vilt mot ungarna” och att hon verkade ”hög som ett hus”.

Mannen uppgav också att tvillingarna bar pyjamas men inga skor och att en av dem bad ”Ring inte polisen. De kommer att föra bort mamma”.

Mueller stoppades till slut av polis och gick då med på att föras till sjukhus.

– Brooke och pojkarna mår bra. Hon får den hjälp hon behöver och pojkarna är hos barnflickan, säger Muellers syster, Sydney Wolofsky.

”Behöver mediciner”

– Brooke slutade ta sina mediciner och behöver börja igen. Såvitt vi vet var hon inte påverkad av något på tisdagskvällen.

Klockan fyra på onsdagsmorgonen hade Mueller checkat in på hotellet Skyline Inn. Till E News sa receptionisten att det såg ut som om Mueller behövde hjälp och att Sheens exfru sagt att tre kvinnor hade försökt råna henne.

Efter polisingripandet kontaktade utredarna Sheen. Det skedde efter att Mueller berättat för folk i baren att hon var hans exfru och gav ut hans telefon­nummer.

– Jag försöker bara få hem mina barn i säkerhet, sa stjärnan till sajten.

– Jag har inga andra detaljer att dela med mig.