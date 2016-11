Tillbakavisar kritiken: Vi blev inte alls tillsagda

– Det tycker jag inte riktigt är schysst, säger My Niklasson som reagerat på uttalandet.

Det blev starka känslor i ”Bonde söker fru” på Eriks Bäckmans gård efter att han varit iväg och handlat tillsammans med deltagaren My Niklasson. När han och My kom tillbaka till gården igen och började laga mat brast det för deltagaren Linnea Åberg som gick in i sovrummet och grät.

Enligt Linnea Åberg ser det ut som att stämningen är irriterad i programmet. Något som inte ska ha varit sant utan enligt henne ska ha berott på att de andra deltagarna blivit tillsagda av produktionen vad de skulle säga.

Ett påstående som My Niklasson nu tillbakavisar i sin blogg.

– Att de tvingar oss att säga något eller göra någonting kan jag inte hålla med om. Det tycker jag inte riktigt är schysst. Vi har olika uppfattningar om det isåfall. Jag tycker att det är tråkigt att hon går ut och säger det. Men jag kan bara tala för mig själv, säger hon till Nöjesbladet och fortsätter:

– Vi är ju bara oss själva och så är kameran där. Bonde söker fru ”De blev tillsagda vad de skulle säga”

Berömmer TV4

I ett blogginlägg berömmer hon även TV4 för agerandet under inspelningen.

– De fanns där hela tiden. Vi pratade öppet om hur det var och hur det kändes. Jag har inte lätt för känslor. Djupa känslor tycker jag är jättejobbigt. Men de hjälpte mig igenom det och var verkligen stöttande.

När Nöjesbladet når Linnea Åberg igen förklarar hon sitt påstående.

– Jag menade inte att dom blivit tillsagda på det sättet. Det finns inte så mycket mer att kommentera. Jag tycker att både Lina och My är grymma tjejer som jag tycker om väldigt mycket.

Enligt Linnea Åberg så får deltagarna prata fritt. Men hon påpekar att produktionen har inflytande kring vad de pratar om.

– Vi blir tillsagda om vad vi ska prata om. Teamen på gårdarna säger ju till oss vad vi ska prata om på till exempel middagarna. Annars pratar vi ju fritt.

Hon säger också att tjejerna stöttade varandra under inspelningen.

– Jag tyckte aldrig illa om någon av dem, säger hon.