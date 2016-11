Sharon Jones död i cancer

Sharon Jones dog i fredags natt efter att ha kämpat mot sjukdomen i tre år.

Hon insjuknade i cancer i bukspottskörteln 2013, genomgick en lyckad behandling men fick cancer igen 2015. Då hade cancern spridits till lymfkörtlarna, lungor och lever, skriver Rolling Stone.

Ny dokumentär

Sharon Jones är mest känd som sångerska i Sharon Jones & The Dap-Kings och har kallats "the queen of funk", skriver TT. Hon nominerades till en Grammy 2014 för sitt album "Give the people what they want". I juli släpptes en två timmar lång dokumentär om hennes liv, "Miss Sharon Jones".