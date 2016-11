DiCaprio vill inte veta av sin styvbror

De båda killarna satsade tidigt på Hollywood.

DiCaprio tog med ”Titanic” raka vägen till stjärnorna och drar med succéer som ”Wolf of Wall street” och ”The revenant” in runt 200 miljoner kronor per film.

För Farrar gick det inte lika bra.

Blev målare

Han fastnade i missbruk och kämpar i dag för att försörja sig som målare på Hollywoodproduktioner.

Av sin styvbror och tidigare festpartner ser han ingenting.

– Vi brukade stå varandra så nära. Men vi har inte pratat på några år. Senaste gången jag såg honom var på hans födelsedagsfest för några år sedan, säger Farrar till Daily Mail.

”Omöjligt att penetrera”

Om kontaktförsöken som huggit i sten, fortsätter han:

– Leo har ett helt team omkring sig nu och det är omöjligt att penetrera muren av ryggdunkare.

Om det är Farrars missbruk som fått den tre år yngre stjärnan att ta ett steg tillbaka svär 45-åringen på att han är vit.

– Leo vill rädda världen men han verkar mer bekymrad över miljön och klimatförändringarna än om sin egen bror. Det smärtar, säger Farrar vars tioårige dotter tas om hand av DiCaprios pappa, George, och Farrars mamma, Peggy.

Blev ren 2013

Farrar uppger att hans tidigare marijuana- och kokain-missbruk ledde till ett tungt heroinberoende 2008.

Först 2013 blev han ren.

Beslutet att träda fram handlar enligt Farrar inte om pengar.

– Jag vill inte ha något av min bror, men jag är den ende bror han har, säger han.

– Jag vill vara en del av hans liv.

