Kanye West akut till sjukhus

Kanye West fördes under natten till sjukhus i handklovar.

Amerikanska artisten Kanye West har förts till sjukhus. Enligt sajten TMZ ska han nu vara på UCLA Medical Center i Los Angeles där det ska genomföras en psykiatrisk utredning.

Var hos sin tränare

Det var polisen som under natten fick ett samtal där en person bad dem att besöka Kanye för att se hur stjärnan mådde. Han ska då ha befunnit sig hemma hos sin personliga tränare Harley Pasternak och källor säger till TMZ att artisten "betedde sig irrationellt". Polisen beslutade då att ambulans skulle skickas till platsen.

Haft sömnproblem

Teamet runt stjärnan övertalade till slut Kanye besöka sjukhuset – dit han fördes i handfängsel.

Källor säger att artisten haft svåra sömnproblem och att han tidigare sökt läkarvård för det.

På sista tiden har Kanye skapat rubriker. I helgen stormade han av scenen i Sacramento efter bara 30 minuter, men först hann stjärnan förolämpa sin gamla vän Jay Z.

– Jay Z, ring mig. Jag vet att du har mördare. Skicka dem inte på mig. Ring mig bara, ta det som en man, sa han till publiken.

Ställde in turné

I går ställde han även in hela sin pågående turné ”Saint Pablo tour”.

Kanyes fru, Kim Kardashian, som befann sig i New York för sitt första offentliga uppdrag sedan Paris-rånet, men ska nu ha ställt in detta.