Tv-profilen dömd för sexuella trakasserier

Under tre års tid bombarderade hon en antikhandlare med telefonsamtal, sms och mejl.

Högljudda realitystjärnan Boudicca Scherazade, 47, riskerar fängelse efter att ha dömts för sexuella trakasserier i en brittisk domstol under tisdagen, uppger Daily Mirror.

Under tre års tid har hon bombarderat antikhandlaren Laurence Roche upprepade telefonsamtal under dygnets alla timmar och dessutom mängder med sex-sms och snuskiga mejl.

I ett textmeddelande som lästes upp i rätten uppges Boudicca Scherazade ha skrivit:

”Den här kåta kvinnan har inte haft sex på månader, i behov av service”.

Kontaktuppgifter via ett visitkort

Boudicca Scherazade, som är expert på 1700-talsmöbler och en av de stora profilerna i Kanal 10-serien ”Förrådsfyndarna England” ska ha fått upp ögonen för den yngre branschkollegan Laurence Roche när han stod i bar överkropp i sitt möbelstånd på en marknad i södra London 2013.

Hon kom över hans kontaktuppgifter via ett visitkort och inledde sin jakt via sms, mejl och telefon.

I ett mejl bifogade hon ett foto av ett par trosor och skrev ”jag har tagit dem av mig bara för din skull”, uppger Daily Mirror.

I andra meddelanden både i text- och röstform uppges hon ha svurit, gormat och skrikit åt Roche, för att senare ändra ton och förklara att hon var kär i honom.

Under rättegången bekräftade Boudicca Scherazade att hon skickat de otaliga sms, mejl och röstmeddelande som presenterats för rätten och hävdade att Roche gillade uppmärksamheten:

– Många kvinnor gillar honom och han gillar det, sa hon i sitt vittnesmål.

Uppvaktade med champagne

Hon uppvaktade honom med en flaska champagne och hävdar att han svarat henne med ett sms där han bjudit in henne att dela flaskan med honom. Scherazade hävdade också i rätten att Roche uppmuntrat henne att skicka nakenbilder och att de haft telefonsex under 2013. Dessutom uppgav hon att Roche vid ett tillfälle skickat 75 sms till henne under en och samma dag.

Men domstolen gick på Roches linje. Domaren konstaterade att de skickade meddelandena varit envägskommunikation från realitystjärnan till antikhandlaren. Enligt domaren fanns inga bevis på att Roche skickat några sexuella meddelanden till Scherazade. Därför dömdes hon för sexuella trakasserier. Boudicca Scherazade släpptes igår mot borgen under förutsättning att hon inte hör av sig till varken Laurence Roche eller hans partner.

Straffet kommer att meddelas i december, men enligt Daily Mail meddelade domaren att han kommer överväga alla påföljer, inklusive fängelse.