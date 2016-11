Stina Wollter är tillbaka på Instagram

Under veckan stängdes Stina Wollters instagramkonto ned. Ett konto som ofta uppmärksammats för kroppsaktivism där Stina bjuder på dans under hashtaggen #Stinawollterdansarförlivet.

Kontot stängdes ner efter att Stina Wollter valde att skicka tillbaka en av de penisbilder hon mottagit. Användaren som skickat nakenbilden blev då kränkt och sa att han skulle anmäla Stina, berättade hon för UNT.

”Seger, seger”

Att kontot försvann gjorde Wollter både chockad och ledsen. En protest startades under hashtaggen #Openstinasaccount och nu är Stinas konto öppnat igen. Hon firar med att publicera ett segervrål.

– Jaaaa! skriver hon, för att sedan viska:

– Seger, seger, kärlek, innan hon pustar ut, blundar och ler.

Till bilden tackar hon för stödet hon fått.

”Tack. Thank You. I Love you all. Your fight was warm and strong. Justice has been done. IN YOUR FACE MR DICK PICER!!!”, skriver hon.