Succekomedin får uppföljare

Avslöjandet stod Isla Fisher för när hon gästade det amerikanska morgonprogrammet ”Today”.

– Första gången jag hörde talas om det var när jag sprang på Vince Vaughn på en fest och han sa, ”Tydligen ska vi göra en uppföljare”.

Fisher, som är gift med Sasha Baron Cohen, ser fram emot del två.

– Jag är mycket spänd på att se vad som sker med Gloria, sa hon om rollfiguren Gloria Cleary som hon spelade 2005.

”Prat om det”

På frågan om inspelningen är spikad, svarade den 40-åriga skådespelerskan:

– Det kan jag inte säga. Jag skulle antagligen inte tillkännage det här i morgon-tv, men det är tydligen prat om det.

I ”Wedding crashers” spelade Fisher mot Vaughn och Owen Wilson. Handlingen kretsade kring två ungkarlar som våldgästade bröllop för att träffa tjejer.

Kanske kan uppföljaren ge Fisher den hit hon och hennes make tycks behöva just nu.

Baron Cohens film ”Bröderna Grimsby” landar på åttonde plats på tidningen Forbes lista över de största flopparna 2016, medan Fishers ”Keeping up with the Jonese” tar sjätte plats.