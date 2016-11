Denise Lopez bror har mördats i Mexiko

– Jag försöker just nu hitta en flygbiljett för att flyga över akut så att vi kan hinna begrava honom, säger hon till Nöjesbladet.

Artisten Denise Lopez, 44, har drabbats av en familjetragedi.

Hennes bror Renato Lopez, 33, blev under gårdagen kidnappad och sedan skjuten till döds i Mexiko, vilket Expressen var först med att berätta. Renato Lopez, och hans publicist Omar Giron, ska båda ha hittats döda i en övergiven bil tidigt på torsdag morgonen.

Denise Lopez säger till Nöjesbladet att hon fick beskedet tidigt i morse.

– Vi är i chock. Jag har inte fått reda på det via fans på hans Facebook. Jag fick reda på det av min pappa tidigt i morse som ringde mig. Ytterligare vill jag inte säga just nu. Jag försöker just nu hitta en flygbiljett för att flyga över akut så att vi kan hinna begrava honom. Det sker inom 24 timmar. Utöver det är det inte läge att kommentera det här, säger hon.

Boende anmälde bilen

Renato Lopez jobbade som programledare för ”E! Latin News” och ska enligt mexikanska El Universal ha skjutits ihjäl utanför staden Jilotzingo som ligger nordväst om Mexico City. Enligt en källa hos de mexikanska myndigheterna ska polisen ha kommit till platsen efter att boende i området anmält en övergiven bil. Rapporter ska också ha anmält en skottlossning vid motorvägen klockan 17 lokal tid på onsdagseftermiddagen. Polisen kunde då inte hitta några spår efter skjutningen förrän den övergivna bilen hittades.