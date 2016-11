Streaplers räddade livet på dansare som fick hjärtstopp

Under en konsert i Hedemora under söndagen med bandet Streaplers föll ett fan ihop. Mannen fick hjärtstopp på cafét vid sidan av scenen och bandet fick avbryta sin spelning för att rycka in. Kenny Samuelsson, 55, gitarrist och sångare i bandet var först fram.

– Vi blev uppmärksammade av en tjej i publiken som sa att det var någon som ramlat ihop. Så jag sa till vår basist att 'ta med dig hjärtstartaren så springer vi ner', säger han till Nöjesbladet.

Mannen med hjärtstopp låg på rygg på golvet när Kenny Samuelsson nådde fram till honom.

– Det var folk runt omkring honom och jag bad att de skulle akta sig. Jag började direkt med att försöka få någon kontakt med honom över huvud taget, men det fick vi inte. Då är det bara att starta med hjärt- och lungrädnding.

”Kommer snart dansa igen”

Trots kompressioner och inblås lyckades inte bandet få liv i mannen. Räddningstjänsten anlände och Kenny Samuelsson fortsatte hjälpa till. Senare lyckades ambulanspersonalen få igång mannen som fördes till sjukhus.

– Vi fick aldrig igång hjärtat. Men när han vaknade upp senare på sjukhuset så kunde han redogöra för vad som hänt innan. Och det är ju det att då har man inte fått någon syrebrist i hjärnan tack vare hjärt-och lungräddningen.

Mannen kommer snart att vara på benen igen.

– Jag har fått höra via parkchefen på Hedemora att han varit och besökt mannen på sjukhus. Han har hälsat att han snart är ute och dansar igen och det är ju jätteskönt.

”En väldig glädje”

Alla i Streaplers är utbildade i hjärt-och lungräddning. Bandet har även valt att köpa en egen hjärtstartare som de alltid har med sig till sina spelningar. Det här är tredje gången det blivit skarpt läge och bandet fått rycka ut, berättar Kenny Samuelsson.

– Nu när vi gjort det tre gånger så går det på automatik. Men efteråt är jag väldigt tagen. Det är olustigt, otrevligt och man mår inte sådär skitbra. Det är lite kymigt tycker jag faktiskt. Men man är ju jätteglad att det gått bra. Det är ju inte alltid det är så. Men när det gör det är det en väldig glädje. Det är underbart, säger han.