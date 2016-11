Kent tvingas ställa in – bara timmar innan konsert

Kent ställer in sin konsert i Danmark.

Bandet Kent lägger ner vid årsskiftet. Fram tills dess pågår deras avskedsturné. Ikväll skulle de ha spelat på Forum Arena i Köpenhamn.

Bara timmar innan konserten tvingades bandet ställa in, meddelade de på sin Facebooksida.

Anledningen är att sångaren Joakim Berg, 46, är sjuk och har fått sångförbud av läkaren.

– Jag har en virusinfektion på stämbanden, som började i en lätt förkylning. Expertläkaren jag träffade idag avrådde starkt från att genomföra konserten ikväll.

Att sjunga i mitt tillstånd skulle mycket sannolikt leda till komplikationer, exempelvis sår på stämbanden, och kunna äventyra resten av årets konserter, säger Joakim Berg.

”Ber om ursäkt”

Han beklagar att bandet tvingades ställa in i sista minuten.

– Ingen är ledsnare än jag för att det inte gick att genomföra kvällens spelning i Köpenhamn. Jag försökte in i det sista. Jag ber alla som rest eller tagit sig till arenan om ursäkt flera gånger om. Vi har aldrig under vår karriär ställt in ett gig och då har vi troligtvis gjort över tusen spelningar. Det känns inte kul alls.

Konserten kommer nu att flyttas till söndagen den 4 december. De biljetter som är köpta till kvällens konsert kommer att gälla på den nya konserten.

– Hoppas alla kan ta sig dit. Återigen jag är så ledsen för besväret. Tack och förlåt.

Fansen i sorg

Fansen reagerar med stor besvikelse på att konserten ställs in. Många är osäkra på om de kommer kunna vara på plats den 4 december. På Facebook rasar ilskna och ledsna åsikter in.

”Sitter på en restaurang i Köpenhamn som är full med folk som tydligen skulle dit de också. Folk till och med gråter för att de inte kan ta sig hit om en vecka igen!! Tänk om vi fått veta i eftermiddags åtminstone”, skriver ett fan.

”Men vaffan - vi har rest från London för att se Kent och hur kan man ställa in två timmar innan spelning? Uselt!”, skriver ett annat.

Det är ännu oklart om Joakim Bergs tillstånd kommer att påverka de kommande sverigespelningarna och om de kommer att behöva flyttas. Bandets pressansvarige, Sandra Nordin säger att hon inte kan svara på det i dag.