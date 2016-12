Här är godbitarna du kan ropa hem i ”Musikhjälpen”

”Musikhjälpen” är insamlingseventet som i år går under temat ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”. Programmet leds av Kodjo Akolor, Howlin' Pelle Almqvist och Josefine Jinder (Little Jinder) som tillsammans med tittare, lyssnare och kända personer samlar in pengar till den humanitära katastrofen.

Förra året drog hjälpen in över 31 miljoner kronor.

Nu kan Nöjesbladet avslöja årets auktioner. LÄS OCKSÅ Stjärnorna ska leda ’Musikhjälpen’ i år

Praktikant hos Pops

Det kommer bland annat gå att vinna en praktikplats hos André Pops i ”Vinterstudion” eller Justin Biebers sönderslitna t-shirt från Sverigekonserten i år. Men också en middag för tio personer anordnad av Martina Haag och Jessica Frej.

– Det blir en oförglömlig hemmakväll i gamla och nya vänners lag. Du behöver inte ens diska, säger Martina och Jessica i ett pressmeddelande.

Även vännerna bakom succépodden ”My dad wrote a porno” ställer upp i årets auktion. Boken ”Belinda blinked” är signerad av Jamie Morton, Alice Levine, James Cooper och författaren själv Rocky Flintstone.

– Pappa brukar inte signera böckerna, så det här exemplaret som signerats av oss alla fyra, inklusive Rocky, är ganska unikt, säger Jamie Morton.

Det kommer också gå att buda på biljetter till William Spetz föreställning, Jenny Rissveds signerade mästartröja och ett träningspass med Kalle Zackari Wahlström och Brita Zackari.

”Musikhjälpen” sänds dygnet runt i totalt 144 timmar på P3 Sveriges radio och SVT Play. I år står glasburen i Örebro och börjar att sända den 12 december. LÄS OCKSÅ Här slår Musik-hjälpen rekord