Polisen straffar rattfylla med Nickelback

Den som bryter mot lagen riskerar nu att straffas – på mer än ett sätt





Polisen i den kanadensiska staden Kensington hotar områdets rattfyllerister med ett okonventionellt straff, rapporterar BBC. På sin Facebook-sida publicerade enheten ett inlägg där de lovade att den som kombinerade för mycket alkohol med bilkörning inte bara kommer att tas till stationen – utan också tvingas lyssna på landsmännen i Nickelback.

Kensington-polisen skriver att eventuella förövare förutom sedvanliga straff kommer att "få en bonuspresent" i form av stationens Nickelback-skiva som öppnas och spelas på vägen till fängelset.

Kallas ibland för ”Världens sämsta band”

Nickelback har under flera år häcklats på internet, och kallas ibland för det sämsta bandet någonsin. Bland annat genom hemsidan "Is Nickelband the worst band ever?", där det tydliga svaret "Yes" står som enda innehåll på sajten.

Kensington-polisen har emellertid backat från sitt skämt och tagit bort inlägget.