Redmayne hyllas av drottningen













"Fantastiska vidunder och var man hittar dem"-skådespelaren Eddie Redmayne hedrades på fredagen av drottning Elizabeth. Vid en ceremoni på slottet Windsor utanför London tog han emot den brittiska imperieorden OBE, en utmärkelse som bara är två snäpp under att bli adlad.

– Det var helt underbart, säger skådespelaren till The Telegraph.

Han känner sig både ödmjuk och överraskad över att ha tilldelats utnämnelsen.

– Jag har aldrig ens tänkt tanken, det har inte funnits i min vildaste fantasi, säger Eddie Redmayne .

Han har ett par enormt framgångsrika år bakom sig. På Oscarsgalan i fjol belönades han med priset för bästa manliga huvudroll för sin insats i "The theory of everything".

Spelat mot Alicia Vikander

På årets gala var han nominerad i samma kategori för "The Danish girl" men blev då utan pris. I den filmen spelade han mot svenska Alicia Vikander , som vann en Oscar för sin rolltolkning.

TT