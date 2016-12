NRJ hängde ut realitystjärnan – tvingas nu be om ursäkt

Spelade fel låt i direktsändning











Radiokanalen NRJ spelade upp och sågade en låt de sa var ”Ex on the beach”-profilen Andrijano ”Adde” Mijanovics.

Men låten var inte hans – nu tvingas kanalen be dokusåpaprofilen om ursäkt.

– Vi kommer att be om ursäkt till alla inblandade, säger Daniel Paris till Nöjesbladet.

Under fredagens ”Vakna med NRJ” spelade programledaren Ellen Bergström upp en låt som hon presenterade som ”Ex on the beach”-deltagaren Andrijano ”Adde” Mijanovics nya singel ”Jappdingäri”.

Låten innehöll grova sexskildringar med könsord och programledarna reagerade starkt.

– Det är det värsta jag någonsin har hört och jag skäms över att skivbolaget har låtit den här texten gå igenom, konstaterade Ellen Bergström.

– Det här är ju lite våldtäktskultur som sprider sig ner i åldrarna, sa programledarkollegan Daniel Paris .

Var inte Addes låt

Men enligt Adde var låten inte hans utan en annan med samma namn. Nu kräver han en ursäkt från programledarna.

– Det enda jag har att säga är att jag hoppas NRJ och framför allt Ellen Bergström och Daniel Paris innerligt skäms. Att de även kläcker ur sig om våldtäkskultur bevisar bara hur mycket folk verkligen vill se mig misslyckas. Jag förväntar mig att rätt låt släpps på radion och jag vill ha en stor ursäkt. Speciellt från Ellen och Daniel, säger Adde till Nöjesbladet.

Ellen Bergström förklarar att hon trodde att det var Addes låt när hon spelade upp den.

– Jag ber om ursäkt för att jag spelade fel låt. Men det låter exakt som han i refrängerna, säger hon till Nöjesbladet.

Daniel Paris har personligen tagit kontakt med Adde och meddelat att han tycker att det är tråkigt att det blev fel. På måndag kommer en ursäkt sändas i radio.

– ”Vakna med NRJ” sänder inte på helger. Så på måndag kommer vi att förklara det här. Vi kommer att be om ursäkt till alla inblandade, säger han till Nöjesbladet.

”Skev kvinnosyn”

Ellen Bergström förklarar också att hon reagerade så starkt med bakgrund av hur Adde uttryckt sig på internet tidigare. Hon är upprörd eftersom att hon oroar sig över hur Addes yngre fans ska påverkas.

– Det känns som att han gör dessa saker för att provocera. Och det gör mig så arg. För yngre förstår inte att han gör mycket av detta för att få uppmärksamhet. Jag hoppas att han tar till sig av den här kritiken utan att bli upprörd och istället tar tillfället i akt att förändra den skeva kvinnosyn som han just nu, tyvärr hyllas för av unga följarna på sina sociala medier. Han är vuxen och borde tänka på hur pass unga de som följer honom faktiskt är, säger hon till Nöjesbladet.