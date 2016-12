Grammychanser för Adele och Beyoncé

Stjärnorna kan vinna årets tyngsta priser











Adele och Beyoncé tar hem flest nomineringar i de tyngsta kategorierna inför nästa års Grammygala, skriver Variety. Båda har chans att vinna årets skiva, årets album och årets låt.

Adeles "Hello" och Beyoncés "Formation" ställs mot varandra i kategorin årets skiva. Adeles "25" och Beyoncés "Lemonade" är även nominerade för årets album, tillsammans med Justin Biebers "Puropse", Drakes "Views" och Sturgil Simpsons "Sailor's guide to earth". Adele och Beyoncé gör också upp i kategorin årets låt med "Hello" och "Formation".

Flera nykomlingar

Bland årets nykomlingar finns bland andra The Chainsmokers och Kelsea Ballerini.

Nästa års Grammygala, den 59:e i ordningen, äger rum i Los Angeles den 12 februari.

TT