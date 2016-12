Johnny Depp - mest överbetalda skådisen

Det har varit ett tufft år för Johnny Depp och än verkar det inte vända.

Forbes har nyligen släppt sin årliga lista över Hollywoods mest överbetalda skådespelare.

Och Johnny Depp kammar hem förstaplatsen för andra året i rad.

Efter att ha anklagats för både verbal och fysisk misshandel av sin exhustru Amber Heard och en sju miljoner dollar dyr skilsmässa trodde man att det kanske skulle vända för Johnny Depp . Men då kom nästa bakslag.

För andra året i rad toppar han nämligen Forbes lista över Hollywoods mest överbetalda skådespelare. Johnny Depps tre senaste filmer har endast spelat in 2.8 dollar i biljettförsäljning för varje dollar som Johnny Depp tjänat. Biljettintäkterna är alltså inte ens tre gånger så hög som Depps lön för filmerna.

Hamnar på listan - trots succén

På andraplats hamnar Will Smith som har tjänat in fem dollar i biljettförsäljning per dollar han har fått, följt av Channing Tatum som trots sin stora succé med ”Magic Mike XXL” enbart dragit in sex gånger så mycket i biljettintäkter som han tjänat i lön.

Årets lista domineras av medelålders män som tidigare haft stora framgångar och av de skådespelare som är med i listan är enbart en kvinna, Julia Roberts som hamnar på en nionde plats. För varje dollar Roberts tjänat har hon dragit in nästan elva gånger så mycket i biljettintäkter.